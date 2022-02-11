من مقهى بأكتوبر إلى منزل بالعياط.. رحلة تحرير تاجر سيارات من خاطفيه الخمسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تعثر مالي وخلافات على أرباح كانتا بداية حل لغز اختطاف تاجر سيارات وتحريره من خاطفيه الخمسة بمركز العياط جنوب الجيزة

تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من شخص بغياب شقيقه (تاجر سيارات) مُنذ أسبوع وتلقيه رسالة نصية من هاتف شقيقه وطلب منه تدبير مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

أضاف المبلغ بتعثر شقيقه مادياً مُنذ عام تقريباً ووجود خلافات بينه وآخرين، وأنه علم من شركائه السابقين أنه كان متواجد بأحد المقاهى بدائرة القسم قبل اختفائه وطلبوا منه عدم الإبلاغ لمحاولة التوصل لإنهاء تلك الخلافات إلا أنه نظراً لطول الفترة وانقطاع اتصالاته معهم، حضر للإبلاغ.

تحريات العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، توصلت إلى انصراف المتغيب من المقهى رفقة شخصين واستقلوا سيارة وبالكشف عنها تبين أنها مُسجلة باسم شخص مقيم مركز العياط، وأن وراء ارتكاب الواقعة ٥ أشخاص بينهم مالك السيارة ولثلاثة معلومات جنائية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمنزل مالك السيارة وتمكن الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث اكتوبر ومعاونه النقيب محمد غراب من ضبطهم وتحرير المجنى عليه.

أمام العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر مالك السيارة بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، واستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة وأيد التاجر أقوالهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.