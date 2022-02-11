"دبرت حادث وواقعة اختطاف".. سيدة تتزعم تشكيل عصابي للانتقام من سائق البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة خطف سائق في البحيرة واحتجازه بالإسكندرية لخلافات مالية.

تلقى مركز شرطة أبوحمص بمديرية أمن البحيرة بلاغا بانقلاب مركبة "توك توك- بدون لوحات معدنية"بدائرة المركز، وعدم تواجد قائدها وحضور أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز وقرر بأن مركبة "التوك توك" ملك شقيقه (مقيم بدائرة المركز) واتهم (سيدة- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بخطف شقيقه بمساعدة آخرين حال سيره بمركبة "التوك توك" بمحل الواقعة، وأضاف بقيام المذكورة بالاتصال به من هاتف شقيقه وطلبت منه دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بين شقيقه والمشكو في حقها.

وأسفرت جهود البحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة عن تحديد مكان تواجد المجني عليه بشقة خاصة بالمتهمه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وعُثر على المجني عليه مُقيد اليدين وأمكن ضبط 6 أشخاص "بينهم المتهمة وبحوزتهم 73 إيصال أمانة على بياض بتوقيع المجني عليه - عقد بيع ابتدائي لشقة بتوقيع المجني عليه- فرد محلي وطلقات نارية، 3 أسلحة بيضاء - الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - سيارة "مُرخصة بإسم شقيق أحد المتهمين").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلاف المشار إليه بين المجني عليه والمتهمة، حيث قامت المتهمة بالاتفاق مع باقي المتهمين على استدراج المجني عليه لمحل الواقعة واختطافه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.