"رسالة ورقم لوحة".. كيف نجحت الداخلية في كشف لغز اختفاء تاجر أكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة اختطاف تاجر لخلافات مالية مع آخر بمنطقة اكتوبر.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بغياب شقيقه تاجر سيارات، مقيم بذات العنوان مُنذ حوالى أسبوع وتلقيه رسالة نصية من هاتف شقيقه وطلب منه تدبير مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه وأضاف بتعثر شقيقه ماديا مُنذ عام تقريبا ووجود خلافات بينه وآخرين وأنه علم من شركائه السابقين أنه كان متواجد بأحد المقاهي بدائرة القسم قبل اختفائه وطلبوا منه عدم الإبلاغ لمحاولة التوصل لإنهاء تلك الخلافات إلا أنه نظراً لطول الفترة وانقطاع اتصالاته معهم، حضر للإبلاغ، وما توصلت إليه التحريات إلى انصراف المتغيب من المقهى رفقة شخصين واستقلوا سيارة وبالكشف عنها تبين أنها مُسجلة بإسم أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة العياط.

كما أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "بينهم مالك السيارة المشار إليها" لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمنزل مالك السيارة وضبطهم وتم تحرير المجني عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر مالك السيارة بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، واستعان بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة..وبمواجهة المجني عليه أيد ذات الأقوال.