"ماتت من الجوع".. قصة عامل عذب زوجته ودفنها داخل المنزل في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت محافظة الأقصر جريمة بشعة حيث أقدم عامل على قتل زوجته بمنع الطعام عنها لفترة طويلة ودفنها في منزله.

تلقى مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر بلاغا بتغيب ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، من شقيقها وزوجها، وعللا ذلك لوجود خلافات زوجية.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالأقصر أن زوج المتغيبة قام باحتجازها مُنذ فترة طويلة ومنعها من الخروج وعدم تقديم الطعام لها وأنه دائم التعدي عليها بالضرب مما أدى لوفاتها مُنذ أسبوع وقيامه بدفنها داخل المنزل لوجود خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وأرشد عن الجثة داخل حجرة بالمنزل.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.