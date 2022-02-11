مخاطر الطلاق.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الكبير بالمنوفية - بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة، من الجامع الكبير بقرية مجريا بمدينة أشمون، بمحافظة المنوفية.

ومن المقرر، أن يلقي خطبة الجمعة الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، حول "مخاطر الطلاق"، ويتلو القرآن القارئ طه النعماني.

في الوقت نفسه، يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، اليوم، بمسجد محمد علي بالقلعة بالقاهرة بعنوان: "مخاطر الطلاق"،.

ومن المقرر أن يؤدي صلاة الجمعة، ضيوف المؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يبدأ غدا ولمدة يومين، تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي".

ويشارك في أداء صلاة الجمعة، عدد من الأئمة الفلسطينيين المشاركين بالدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن خطبة اليوم الجمعة تناقش موضوعا مجتمعيا هاما هو "مخاطر الطلاق".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي: