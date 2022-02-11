بيان من الحكومة للرد على شائعة حذف أجزاء من منهج الترم الثاني لرابعة ابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021/2022، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن كافة مناهج الصف الرابع الابتدائي كما هي دون حذف أو تغيير أية أجزاء منها، وفقاً لنظام التعليم الجديد، حيث تم وضع مناهج مطورة من قبل متخصصين في كل مادة على حدة، وبناءً على معايير دولية ترتبط بخطة تربوية متكاملة، ومترابطة مع بعضها بما يجب أن يدرسه الطفل في هذه المرحلة العمرية، مُشيرةً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تمت بصورة منتظمة دون معوقات.