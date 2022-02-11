شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أخر موعد لتسليم استمارة طلاب الثانوية من المدارس للكنترولات نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نهاية مارس المقبل أخر موعد لتسليم المدارس استثمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 إلى الكنترولات، بعد مراجعتها والتأكد من صحة البيانات المدونة من خلال الطلاب.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات خلال الفترة من 25 يناير الماضى وحتى 24 فبراير الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021-2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

وأوضحت الوزارة، أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة سنوات، دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.