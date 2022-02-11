حدث ليلاً| تفاصيل جريمة "طالبة أوسيم".. واشنطن ترسل قاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية لبريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الجاني جردها من ملابسها وذبحها.. تفاصيل جديدة في جريمة "طالبة أوسيم"

كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء مدحت فارس؛ عن ملابسات جديدة في العثور على طالبة مذبوحة داخل منزلها بمركز أوسيم شمال المحافظة.

الطقس غدًا الجمعة: أمطار وشبورة.. والحرارة تصل صفر في هذه المنطقة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، معتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، يصاحبه صقيع بمناطق من والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واشنطن ترسل قاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية لبريطانيا

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، نشر قاذفات طراز "بي 52 إتش"، وهي قادرة على حمل رؤوس نووية، إلى بريطانيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

في العين.. إصابة شاب بطلق ناري في بورسعيد

أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، بطلق ناري - خرطوش - في العين إثر اعتداء آخرين عليه في منطقة الإسراء.

مصدر أمني نافيا تعذيب نزلاء السجون: مزاعم إخوانية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاءات حول رصد تقرير مزعوم عن وجود تعذيب وحالات وفاة وإهمال طبى داخل السجون المصرية خلال شهر يناير الماضى.

قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الجيزة مساء الجمعة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام-الشباب-الضباط) اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء الجمعة 11/2/2022 وحتى الساعة الثامنة من صباح السبت 12/2/2022.

شركة تويتر تعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 4 مليارات دولار

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتزامها إعادة شراء كمية من أسهمها المتداولة في البورصة بقيمة 4 مليارات دولار مع زيادة إيراداتها ربع السنوية بشدة.

القبض على مسافر في مطار هيثرو البريطاني بتهمة اغتصاب امرأة أثناء رحلة جوية

ألقت السلطات في مطار هيثرو، بالعاصمة البريطانية لندن، القبض على مسافر يشتبه في قيامه باغتصاب سيدة خلال رحلة ليلية عبر المحيط الأطلسي قادمة من ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

رئيس وزراء لبنان: لم يعد باستطاعتنا إعطاء الكهرباء والهاتف مجانا

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الدولة لم يعد باستطاعتها إعطاء الكهرباء والهاتف والمياه مجانا، كما أنها غير قادرة على ذلك، مشددا على ضرورة أن يتفهم المواطن هذا الأمر، داعيا إلى تمرير هذه المرحلة الصعبة جدا لأن ما يهم هو عودة لبنان على السكة الصحيحة.

قرار جمهوري بتعيين 30 مندوبًا مساعدًا في مجلس الدولة من دفعتي 2016 و2017

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين 16 مندوبًا جديدًا مساعدًا بمجلس الدولة من خرجي دفعة 2016.