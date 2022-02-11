شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط المشاركة والعمل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- ألا يكون لدى العضو مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

- ألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة.

- يراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل: موجه عام - موجه أول - موجه أو مدير إدارة ومدير مرحلة ومدير مدرسة وكبير معلمين ومعلم خبير ومعلم أول أ، رئيس قسم ووكيل أ ووكيل قسم. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع الترشح للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022.

- الحرمان من أعمال الامتحانات.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون المتقدم من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يكون المتقدم محالاً إلى المعاش قبل انتهاء كافة أعمال الدور الأول.

- ألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.

- ألا يكون المتقدم بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.