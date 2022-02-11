شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط المشاركة والعمل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
- ألا يكون لدى العضو مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.
- ألا يكون مرشحا للعمل في مركز توزيع الأسئلة.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع الترشح للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022.
- الحرمان من أعمال الامتحانات.
- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
- أن يكون المتقدم من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.
- ألا يكون المتقدم محالاً إلى المعاش قبل انتهاء كافة أعمال الدور الأول.
- ألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.
- ألا يكون المتقدم بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.