شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء فى فيديو موشن: لا للعنف ضد المرأة والشريعة أكدت بأنها نصف المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، مجددا أنه لا للعنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنه من مقاصد التشريع الإسلامى حفظ مكانة المرأة والإعلاء من شأنها وحفظ حقوقها فى جميع مراحل حياتها، وبجميع أشكال العلاقات الإنسانية.

وقالت الإفتاء، من خلال فيديو موشن جرافيك، نشرته عبر حسابها على تيك توك، إن الشريعة الإسلامية نظرت للمرأة على أنها نصف المجتمع، وكلفتها شخصيا كما كلفت الرجل، ولم تفرض عليها أى نوعا من التبعية وأقرت بحقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

@egyptdaralifta لا للعنف ضد المرأة♬ الصوت الأصلي - دار الإفتاء المصرية

وأضافت الإفتاء، للمرأة الحق فى اختيار زوجها، ولها ذمتها المالية المستقلة، ومطلق حرية التصرف فى البيع أو الشراء، والتملك والتقاضى، وإبداء الرأى فى الشأن العام، بل حملتها الشريعة أعظم الأمانات، وهى تربية النشء الذى هو قوام الأمة.

واختتمت الإفتاء الفيديو موشن، بقول الله تعالى: "يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍۢ وَأُنثَىٰ"، وقول الرسول محمد: "إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ".