شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة تضم 10 علماء من الأزهر والأوقاف للتوعية بمخاطر الطلاق بمدينة الأمل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، من أمام ديوان عام وزارة الأوقاف، قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، تضم 10 علماء، إلى مدينة الأمل الجديدة، (عزبة الهجانة سابقًا)، بمحافظة القاهرة، للحديث والتوعية بمخاطر الطلاق".

وتضم القافلة كلا من:

1. الشيخ/ السيد محمد السيد عبد المجيد - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم - التوحيد.

2. الشيخ/ عمر أبو النجا محمد علي - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - أحباب الرسول (صلى الله عليه وسلم).

3. د/ محمد محمود خليفة - عضو مكتب الإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية - صهيب الرومي.

4. الشيخ/ عماد محمد أحمد بدر - واعظ أول بمنطقة وعظ القليوبية - الإخلاص.

5. الشيخ/ حسام محمود بيومي - مدير إدارة شئون الخطباء والواعظات - حسن الخلق.

6. الشيخ/ السيد شعبان علي محمد - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - أبو بكر الصديق.

7. الشيخ/ أحمد محمد عبد العال - عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - السيدة مريم.

8. الشيخ/ عبد التواب حسين مهدي حسن - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة - سيد المرسلين.

9. الشيخ / سمير فوزي عبد الله - عضو المركز الإعلامي - عباد الرحمن.

10. الشيخ/ محمد شحات محمود حسانين - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة – الهداية.