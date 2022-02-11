شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة تضم 10 علماء من الأزهر والأوقاف للتوعية بمخاطر الطلاق بمدينة الأمل اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وتضم القافلة كلا من:
1. الشيخ/ السيد محمد السيد عبد المجيد - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم - التوحيد.
2. الشيخ/ عمر أبو النجا محمد علي - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - أحباب الرسول (صلى الله عليه وسلم).
3. د/ محمد محمود خليفة - عضو مكتب الإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية - صهيب الرومي.
4. الشيخ/ عماد محمد أحمد بدر - واعظ أول بمنطقة وعظ القليوبية - الإخلاص.
5. الشيخ/ حسام محمود بيومي - مدير إدارة شئون الخطباء والواعظات - حسن الخلق.
6. الشيخ/ السيد شعبان علي محمد - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - أبو بكر الصديق.
7. الشيخ/ أحمد محمد عبد العال - عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - السيدة مريم.
8. الشيخ/ عبد التواب حسين مهدي حسن - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة - سيد المرسلين.
9. الشيخ / سمير فوزي عبد الله - عضو المركز الإعلامي - عباد الرحمن.
10. الشيخ/ محمد شحات محمود حسانين - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة – الهداية.