درجات الحرارة اليوم الجمعة 11/2/2022 فى مصر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.