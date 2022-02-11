الجاني جردها من ملابسها وذبحها.. تفاصيل جديدة في جريمة "طالبة أوسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء مدحت فارس؛ عن ملابسات جديدة في العثور على طالبة مذبوحة داخل منزلها بمركز أوسيم شمال المحافظة.

المعاينة التي أجراها ضباط المباحث بقيادة اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث، أثبتت أن الجاني جرد الضحية ذات الـ15 سنة من ملابسها، إذ عثر عليها عارية الجسد.

كما عثر على جثتها ملقاة على أحد جنبيها بغرفة النوم، مع سلامة مداخل ومخارج الشقة، ما يشير إلى أن الجاني دخل بطريقة شرعية.

التحريات الأولية لرجال الشرطة أفادت بأن والدي المجني عليها يخرجان في الصباح لجمع القمامة بمنطقة الزرايب، تاركين ابنتهما بمفردها بالبيت.

استمع رجال الأمن إلى أقوال أسرة القتيلة لرصد أي عداوات بينهم وبين آخرين فضلا عن مراجعة آخر المترددين على المنزل من خلال سؤال شهود عيان ومراجعة كاميرات المراقبة؛ تزامنا مع اكتشاف الجريمة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية في العقد الثاني من العمر مقتولة داخل منزلها بقرية البراجيل.

انتقل على الفور العقيد مروان مشرف مفتش فرقة أوسيم والوراق، إلى محل البلاغ يرافقه الرائد أحمد فرحات ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 15 سنة، بها آثار جرح ذبحي بالرقبة وآخر طعني بالبطن.

شكل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث ترأسه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال تنسيقا مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية.

تركزت خطة البحث على سماع أقوال أسرة القتيلة، وظروف اكتشاف أهليتها للجريمة فضلا عن مراجعة سجل مكالمات القتيلة وتفريغ كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة مع فحص أي خلافات بين أسرتها وآخرين ترقى لارتكاب الواقعة.

جرى إيداع الجثة مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.