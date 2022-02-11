"ذبيحة في المنزل".. لغز مقتل طالبة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة بالجيزة على جثة طالبة مذبوحة داخل منزلها بمركز أوسيم شمال المحافظة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية في العقد الثاني من العمر مقتولة داخل منزلها بقرية البراجيل.

انتقل على الفور العقيد مروان مشرف مفتش فرقة أوسيم والوراق، إلى محل البلاغ يرافقه الرائد أحمد فرحات ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 15 سنة، بها آثار جرح ذبحي بالرقبة وآخر طعني بالبطن.

شكل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث ترأسه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال تنسيقا مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية.

تركزت خطة البحث على سماع أقوال أسرة القتيلة، وظروف اكتشاف أهليتها للجريمة فضلا عن مراجعة سجل مكالمات القتيلة وتفريغ كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة مع فحص أي خلافات بين أسرتها وآخرين ترقى لارتكاب الواقعة.

جرى إيداع الجثة مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.