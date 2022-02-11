مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم تروسيكل بدراجة نارية بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب أخرون في حادث تصادم بمركز العياط جنوب الجيزة، مساء الخميس.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أمام مساكن جرزا بنطاق مركز العياط.

تبين بالفحص اصطدام تروسيكل مع دراجة نارية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى العياط، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها وسط انتشار مروري تحت إشراف اللواء محمد لبنة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.