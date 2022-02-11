مصرع سائق وسيدة ونجاة طفل في حادث تصادم بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي سائق وسيدة مصرعهما وأصيب طفل في حادث تصادم بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى كوبري جراز بنطاق مركز العياط ووجود ضحايا.

تبين بالفحص اصطدام سيارة نقل نقل ومركبة "توك توك" بناحية المفارق، ما أسفر عن مصرع سيدة وسائق وإصابة طفل نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى العياط، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها وسط انتشار مروري تحت إشراف اللواء محمد لبنة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.