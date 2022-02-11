مدرسة إسبانية تهدي متحف الحضارة 40 لوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، علمًا تذكاريًا و40 لوحة عن المعالم السياحية والأثرية في مصر، رسمها 40 تلميذًا من الصف الأول الابتدائي ومعلمهم بمدرسة "نوسترا سينورا ديل كارمن"، في قرية توري دي لارينا بإشبيلية بأسبانيا.

وسلّم المستشار الثقافي الإسباني كانديدو كريس هذه اللوحات إلى الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في بادرةٍ ودية، ضمن المبادرة الثقافية التي أطلقتها مدرسة نوسترا سينورا ديل كارمن الإسبانية تحت عنوان "التجول بالمتاحف المختلف بالعالم"، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

وجاءت هذه المبادرة تأكيدًا لأهمية علم المصريات وولع العالم بالحضارة المصرية العريقة، حيث قام معلم المدرسة بتقديم إبداعات التلاميذ عبر السفارة الأسبانية بالقاهرة لإهدائها للمتحف، ما يعكس حرص السفير الإسباني رامون كسارس على دعم العلاقات المصرية الإسبانية وزيادة تعرف الشعب الإسباني على المعالم السياحية الأثرية فى مصر.

ودعا الدكتور أحمد غنيم ولمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج بدعوة هؤلاء التلاميذ عبر مقطع فيديو قصير لزيارة مصر والاستمتاع بمشاهدة معالمها السياحية والأثرية وخاصة المتحف القومي للحضارة المصرية.