جمارك مطار سوهاج تضبط عبوات مكملات غذائية مع راكب قادم من الإمارات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار سوهاج الدولي، محاولة تهريب عدد من عبوات المكملات الغذائية، أخفاها راكب مصري بين طيات ملابسه فور وصوله من الإمارات، للعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة "ويز آير" القادمة من أبو ظبي، اشتبه محمد عبدالله رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ورمضان بادي رئيس قسم الأمن الجمركي في راكب مصري الجنسية قادم من الإمارات، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X_RAY بمعرفة مصطفى أحمد أبو الوفا تحت إشراف حسن علي أبوكريشة، مدير إدارة عمليات الفحص بالآشعة، تلاحظ وجود عبوات دوائية، وتم تشكيل لجنة جمركية من أمير يسري رئيس القسم ووائل عبدالحميد وموزه جمال، تبين وجود 40 علبة من المكملات الغذائية بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

وقرر محمود متولي، مدير عام جمارك الأقصر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.