رئيس حماية الأراضي الزراعية: استرداد أراضي ما قبل 2017 غير المرفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، تفاصيل جديدة بشأن استرداد الدولة للأراضي الزراعية المتعدي عليها ما قبل 2017 غير المرفقة.

وأكد عامر لمصراوي، أنه سيتم ف يتم استرجاع الجزء المستقطع بتاريخ 22/7/2017 وحتى الآن، -(أخر تصوير جوي)- الذي يتم التصالح عليه، موضحا أن كل المساحات من تاريخ 2011 وحتى التاريخ المذكور أعلاه لن تدخل تصالح بل سيتبقى جزء كبير للغاية سيتم التعامل معه في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن التوجيهات بدأت فيها للتعامل مع هذا الملف، خصوصًا المساحات "المدورة" و"المشونة المتجددة" مثل تشوينات الزلط والرمل ومخازن السيراميك وغيرها، مشددا على أنه سيتم استرداد المساحات الكبيرة التي تم التعد عليها بالقانون قبل تاريخ 22/72017، التي لا ينطبق عليها إجراءات قانون التصالح إلى الرقعة الزراعية -(خارج نطاق التصالح)- وقانون التصالح ينص على أن المبنى المأهول والمرفق فقط.

وشدد عامر، على أنه سيتم التعامل مع المتعد بطريقة خارج الصندوق لتوفير الجهد من جانب الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مساحة "مدورة حتى تسترد ويتم حرثها وإعادتها للرقعة الزراعية مرة أخرى".

وأشار إلى أنه سيتم أيضا، استرداد المساحات المباعة لغرض الاستزراع السمكي وغير الخاضعة للثروة السمكية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم التوجيه لكافة المختصين في هذا الملف من الري وشرطة المسطحات والمحليات في حينه،

ونوه عامر، بأن ذلك جاء عقب تكليفات القيادة السياسية للتصدي للتعد على رقعة الأراضي الزراعية، والتفكير خارج الصندوق، بهدف الوصول للتعد "زيرو" ثم استرداد جزء من المساحة التي تم استقطاعها، من خلال الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية.