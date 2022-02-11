شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التنمية المحلية توجه المحافظات بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة تكثيف الحملات، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 19، لردع المخالفين والمعتدين على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

وشدد شعراوى، على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة، واستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية .

وبدأت المحافظات يوم الأحد الماضى، تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والتى سوف تستمر حتى 26 فبراير الجارى، وتابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية جهود محافظات: "دمياط والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا والبحيرة"، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

يذكر أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 بدأت بدأت خلال الفترة من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، وبلغ إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة 5146 حالة مباني على مساحة 916 ألف متر مربع في جميع المحافظات، وإزالة 567 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 3827 فدان كما تم إزالة التعديات بالبناء عَلِي الأراضي الزراعية بعدد 165 حالة مباني عَلِي مساحة 31 ألف متر مربع.

وكانت وزارة التنمية المحلية وجهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .