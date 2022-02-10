شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المندوبين المساعدين بمجلس الدولة دفعتى 2016 و2017 بعد قرار الرئيس بتعيينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 66 لسنة 2022 بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2016 و2017، وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي 327 و 328 لسنة 2021 ، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة .





وجاءت أسماء المعينين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي 2016 كلا من ..1. أحمد جمال عبد النعيم فراج.

2. محمد جمال يوسف زكى على.

3. أحمد السيد هاشم الحسينى عبد الوهاب.

4. محمد طارق محمد عبد الجليل.

5. عمر عبد اللطيف يسن عبد اللطيف.

6. أحمد طه سعيد السيد.

7. أحمد رمضان عبد الصمد عشماوى.

8. محمد شعبان كمال محمد حمدان.

9. مصطفى عيد عثمان أحمد.

10. يحى محمد السيد هنداوى حسام الدين.

11. حسان عبد الله حسين الكاتب.

12. أحمد خالد يوسف إبراهيم عراق.

13. محمد ماهر محمد أبو العنين.

14. حسام ناصر فراج عبد المقصود.





كما شملت أسماء المعينين مندوبا مساعدا لمجلس الدولة من خريجي دفعة 2017 كلا من .. 1. عبد الرحمن جمال يعقوب أحمد.

2. سامح يحى عبد الحليم حسين الجبالى.

3. إبراهيم على محمد على.

4. على عبد الستار إبراهيم على.

5. حاتم ناصر فرج عبد المقصود.

6. نور الدين شعبان عبد المنعم على العدوى.

7. مصطفى عبد الرحيم محمد حسين.

8. محمد رشوان عبد العال رشوان.

9. ياسر أحمد عبد الفتاح السيد العواد.

10. عبد الحكيم محمد عبد الحكيم صادق.

11. على السيد خلف إبراهيم.

12. أحمد عمر عبد الحليم عباس المتناوى.

13. محمد صلاح مفرح خليل شهاب الدين.

14. إسلام رضا عبد المعطى السيد.

15. أيمن محمد أحمد عطية.

16. عبد الرحمن أحمد محمد حامد محمد.

وشمل القرار أنه تحدد أقدمية المندوبين المساعدين المشار اليهم المادتين الأولى والثانية بين أقرانهم المعينين بقراري رئيس الجمهورية رقمي 327 و 328 لسنة 2021 بحسب الأحوال .