شكرا لقرائتكم خبر عن "إحلال السيارات": نظام التقسيط متاح للأعمار من 21 حتى 65 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إن المبادرة أطلقت في يناير 2021 وأطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهدفها كان هو حصول المواطن المصري على سيارة جديدة موديل العام بدلا من سيارته المتقادمة والتي مر عليها 20 عاماً تعمل بالوقود المزدوج بالبنزين والغاز الطبيعي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "الحقيقة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "كان من أهم شروط المبادرة أن تكون السيارة مر عليها 20 عاما فأكثر، وأن يكون المواطن مصري الجنسية، وإذا شارك في نظام التقسيط يجب أن يكون سنه من 21 عاما حتى 65 عاما، وما فوق هذا السن يمكنه التمتع بالمبادرة ولكن بالكاش".

وقال: "المبادرة وفرت للمواطن العديد من التيسيرات والحوافز للحصول على السيارة الجديدة، منها أن يحصل المواطن على تخفيضات على الأسعار الجديدة، بما يوازي من 5% إلى 10%، بالإضافة إلى أن الجهاز المصرفي يشارك بحوالي 31 بنك، وهذه البنوك تقوم بعمل قرض للمواطن لسداد ثمن السيارة مباشرة، وهذا القرض ميسر بفائدة 3% ثابتة".

وتابع: "المبادرة تتيح للمواطن وثيقتي تأمين، على السيارة وعلى المواطن نفسه، وهذه الوثائق مخفضة بسعر 50% عن مثيلتها في السوق، كما أن وزارة المالية تتيح للمواطن حافز أكبر مقدم للسيارة الجديدة، وهذا الحافز يحسب بـ 10% من قيمة السيارة الجديدة في حالة الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفي حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه".

وقال: "بطبيعة الحال السيارات الملاكي نظرا لأنها أول مبادرة تخاطب هذه الفئة كان اقبالهم أكبر، وسبق وأن تم إطلاق مبادرة من قبل للتاكسي، كما أن سيارات الأجرة تشترط إحلال السيارات المتقادمة".