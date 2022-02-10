"متتعشيش بالليل دا مغص".. حكاية علاقة آثمة انتهت بإلقاء طفلة السفاح من شرفة الحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات جديدة في حمل فتاة سفاحا وتخلصها من رضيعتها بإلقائها من شرفة الحمام بعد ولادتها بمنطقة المنيرة الغربية.

تبين أن الفتاة أقامت علاقة غير شرعية مع زميلها بالعمل دون أن تدري بحملها خاصة انتظام موعد الدورة الشهرية قبل أن تشعر بألم شديد بالبطن ظنت أنه "مغص كلوي".

لم يدر بخلد الأم لوهلة أن ما أصاب ابنتها بعيد كل البعد عما يدور في خاطرها حتى أنها نصحتها "متتعشيش بالليل ودا قولون تعالي نروح لدكتور".

بدون مقدمات، داهمت آلام الوضع الفتاة العشرينية فهرعت خلسة إلى دورة المياه لتضع رضيعتها في شهر حملها السابع. جلست لدقائق تبحث كيف السبيل للخروج من المأزق حتى انتهت إلى خطة شيطانية زجت بها خلف القضبان.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على رضيعة ملقاة على ظهرها بشارع علي عبد الغني بالمنيرة الغربية.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، بسرعة انتقال رجال المباحث تحت إشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة إمبابة والمنيرة الغربية ووكيله المقدم أحمد السويركي.

فور وصوله موقع البلاغ، عمد الرائد حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة الغربية، إلى معاينة الشارع محل الواقعة، ليوجه معاونيه بتفريغ كاميرا مراقبة مثبتة بالعقار المواجه لمكان العثور على جثة الرضيعة.

رصدت الكاميرات لحظة سقوط الرضيعة على الأرض من الجهة المقابلة لتتجه أصابع الاتهام إلى قاطني هذا العقار. توجيهات سريعة أصدرها رئيس المباحث لضباطه بجمع التحريات حول قاطني العقار خاصة الأدوار السفلى.

تبين بالفحص تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث، أن المتهمة فتاة تبلغ من العمر 22 سنة، حملت سفاحا من زميلها بالعمل لكنه تنصل من فعلته.

يوم الواقعة، ولدت العشرينية رضيعتها في شهرها السابع من الحمل داخل دورة المياه، وألقت بها من نافذة الحمام بالشقة الكائنة بالطابق الأول؛ خوفا من الفضيحة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن النقيب عصام الشناوي معاون مباحث المنيرة الغربية، من ضبط المتهمة التي أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مبررة فعلتها "زميلي ضحك عليا وخوفت من الفضيحة".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تمهيدا للتصريح بدفن الرضيعة.