المترو: افتتاح مركز أعطال مركزي جديد في مبنى رمسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، افتتاح مركز الأعطال المركزي الجديد في مبنى إدارة الشركة برمسيس كومبلكس، ضمن خطة التطوير التي وجّه بها الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

وتفقد المهندس علي الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة مركز الأعطال المركزى الجديد لمتابعة العمل به، وكيفية تشغيله ضمن برنامج إدارة الأعطال service manager.

وأوضح المهندس محمد حسين خاطر مدير عام السلامة والجودة، أنه بتشغيل برنامج الأعطال أصبحت جميع الإدارات بالشركة من تشغيل وصيانة مرتبطين بمركز الأعطال عن طريق الإنترنت بحيث يتلقى مراقب الأعطال البلاغ ويقوم بتسجيله ويقوم البرنامج بإخطار الإدارة المختصة بالعطل في حينه، حيث يمكن حساب معدل الأعطال لكل إدارة بالخط الأول والثاني وتحليل هذه الأعطال وتقييم أداء العمل بكل إدارة.

ووجه الفضالي وصبره، الشكر لجميع العاملين بالشركة وبالأخص العاملين بمركز الأعطال المركزي الجديد مطالبينهم ببذل المزيد من الجهد في العمل من أجل الارتقاء بالشركة.

وناشد أحمد عبدالهادي بكير، متحدث المترو، جمهور الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.