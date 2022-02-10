شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء: الإعلان عن قواعد إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه جارى الانتهاء من دراسة القواعد المنظمة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، موكدا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا لبدء تطبيق أسعار بيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية.

وأوضح موسى لـ"الخليج 365"، أنه بالنسبة للشحن المنزلى للسيارات الكهربائية ستكون بنفس السعر المحدد للاستهلاك المنزلي بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020، موضحا أنه بالنسبة لمحطات الشحن التجاري لسيارات الركوب فى حالة تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المتوسـط ذات السعر المحدد لباقي المشتركين على الجهد المتوسط بقرار وزير الكهرباء والطاقـة المتجددة رقم 100 لسنة 2020.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت بالعدد رقم 34 اليوم الخميس لسنة 2022 ، قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر رقم 14 لسنة 2022 الصادر فى 26 يناير الماضى، بشأن الموافقة على سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكبرياء وحماية المستهلك الـصادر بجلسه ۲۰۲۰/۷/۲۱ بشأن سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية و بناء على مذكرة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهربـاء وحمايـة المـستهلك.