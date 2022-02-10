شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستجيب لليوم السابع وتوجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع مسن بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابة لليوم السابع حول ما نشر تحت عنوان "الاسم محمد صلاح بس العيشة مش ولا بد.. عم محمد بقاله 20 سنة عايش فى الشارع وحلم حياته علاج وسقف يحميه"، وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع بمتابعة وجود مسن بلا مأوى يدعى "محمد صلاح" وتقديم الدعم له.

وعلى الفور توجه أعضاء الفريق المركزى والفريق المحلى بالجيزة لفحص الشكوى، وتبين أن اسم المسن محمد صلاح، والسن 60 عاما وكان يعمل سائق وكان يعيش بمنطقة الشرابية، ثم نتيجة لظروف أسرية أصبح بلامأوى منذ عام 1999.

وتم العرض عليه ونقله إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية، لكنه رفض وطلب إعطائه مهلة ومعاودة الرجوع إليه لنقله.







