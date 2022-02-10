الخليج 365: قرارات رادعة من الحكومة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها ملف عن قرار تعيين المستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية، والذى يعد "نقطة مضيئة فى تاريخ مصر"، إضافة إلى قراءة في قرارات الحكومة الأخيرة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية..

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