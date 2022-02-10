شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات القادمة من لوكسمبورج بعد توقف سنوات..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس، أولي رحلات شركة luxair القادمة من لوكسمبورج، وذلك بعد توقف دام سنوات، ومن المقرر أن تنظم الشركة رحلة أسبوعياً لمطار الأقصر.

قامت سلطات مطار الأقصر الدولي، باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه وهو تقليد عالمى لاستقبال الطائرات، كما قام فريق العلاقات العامة والإعلام بالمطار باستقبال الركاب والترحيب بهم والعمل على تسهيل إجراءات الوصول، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة.

وتعد مدينة الأقصر من أكثر الأماكن وجهة للسياح حاليا للإستمتاع بطقسها المشمس الدافئ، والترحاب الذين يلاقوه فور وصولهم المطار حتى عودتهم إلى بلادهم ليختبروا تجربة لا مثيل لها فى العالم كله.