شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ القاهرة وسفير البحرين يفتتحون معرضاً لمنتجات الشباب اليدوية والتراثية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والسفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، معرضاً للمنتجات اليدوية والتراثية، والذي تنظمه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة لمشروعات الشباب) خلال الفترة من (10-12) فبراير الجاري، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، وذلك اتساقا مع خطة الوزارة لتقديم الدعم للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية.

أضاف "صبحي" أن هذا المعرض يعد استكمالاً لجهود وزارة الشباب والرياضة في تشجيع الشباب من أصحاب الحرف اليدوية والمساهمة في التسويق لها من خلال المعارض المنفذة بالمنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة وذلك من خلال رعاية الفنون والصناعات الحرفية اليدوية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه المعارض تتيح الفرصة أمام الشباب اصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض ممن استفادوا من التدريبات التي تقدمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.

وخلال جولته بالمعرض، التقي وزير الشباب والرياضة بمجموعة من الشباب العارضين حيث استمع إلى مقترحاتهم وأفكارهم موجهاً بتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وبتذليل أي عقبات تواجه انشطتهم من اجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة، وآلية تسليط الضوء عليها مما يعززها ويرتقي بها مرة أخري لتعود لسابق عهدها، موضحاً أن الهدف الأسمى لهذا المعرض هو نشر ثقافة العمل الحر لدي الشباب والتشجيع على اظهار المهارات الحرفية للصناعات اليدوية لمختلف شبابنا العاملين في مجالات الصناعات اليدوية.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال أنه يتم تشجيع وتحفيز الشباب العارضين، مع تقديم كل الدعم للشباب والعمل على تنظيم مزيد من المعارض وزيادة أعداد المشاركين، مع الترويج لمنتجاتهم لتحقيق اقصى استفادة وبما يوفر مزيد من الدخل والمورد الاقتصادي لهم.

حضر فعاليات الافتتاح اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، عزة الدري رئيس الادارة المركزية للطلائع، نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية البرامج الثقافية والتطوعية، الدكتوره ياسمين عراقي رئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوزارة، الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الشباب، جيهان حنفي مدير عام الادارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية، وهالة عثمان مدير عام الادارة العامة للبرامج، إيمان عثمان مدير عام الادارة العامة للموهوبين.

يضم المعرض مجموعة متنوعة من منتجات الشباب اليدوية والحرفية والتراثية مثل (منتجات الأخشاب، الخزف، مشغولات سيناويه، مشغولات نوبية، كليم يدوي، جلود ومشغولات صدف، الزجاج المعشق، الملابس التراثية، وغيرها من المنتجات التراثية)، كما يضم المعرض مجموعة من منتجات انديه الفتاه والمرأة، ومنتجات الإدارة المركزية للطلائع، ومنتجات الدورات التدريبية الحرفية للقاهرة والجيزة، ويضم المعرض أيضاً ورش تدريبية.