عضو بـ"خارجية الشيوخ": مصر لا تفرط في حقوقها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية خلال زيارته الأخيرة لمصر ولقائه الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، والتي أشاد فيها بتعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أزمة سد النهضة الإثيوبي عبر سعيه لإيجاد تسوية ترضي الأطراف المعنية، إنما تؤكد أن السياسة الخارجية المصرية حققت نجاحات كثيرة في مجال العلاقات الخارجية مع معظم دول العالم بسبب منهج الشفافية والوضوح والابتعاد عن التدخل في شئون الغير، والمشاركة الفعالة في حل المشكلات بطرق الحوار البناء والسياسة الهادئة.

أضافت النائبة في بيان لها أن ماكينزي عندما قال: "أعتقد أن الرئيس السيسي كان في الواقع مثالًا لرجل الدولة في مقاربته لهذه المشكلة، حيث سعى لتجنب العمل العسكري، وبدلًا من ذلك يسعى إلى إيجاد طريقة للتفاوض على تسوية يمكن لجميع الأطراف التعايش معها، وأننا على استعداد للمساعدة في المستقبل لعودة الأطراف معًا لمائدة التفاوض، ولفعل أي شيء في وسعنا لمساعدة مصر على حل هذه المشكلة دبلوماسيًا.. فإن ذلك دليلًا جديدًا على قدرة السياسة الخارجية علي إحداث تغيير إيجابي في ملفات كثيرة".

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