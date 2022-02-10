جريمة مخلة بالشرف.. متحدث الوزراء يكشف عقوبات التعدي على الأرض الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه بداية من اليوم سيتم تطبيق جزاء الحرمان من الدعم حيال المواطن الذي يرتكب جريمة التعدي على الأرض الزراعية، وتابع: "الحالات التي سترتكب بداية من اليوم يتم تطبيق القرارات عليها، ومنها اعتبار جريمته مخلة بالشرف".

وأضاف سعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc"، أنه سيتم تطبيق الجزاءات بشكل فوري على من يرتكب جريمة التعدي على الأراضي الزراعية، موضحًا أن الجريمة المخلة بالشرف يترتب عليها الحرمان من الوظيفة أو الحرمان من الوظائف العليا والتصويت في الانتخابات.

وأوضح أن بعض الجزاءات المرتبطة بجريمة التعدي على الأراضي الزراعية لا تحتاج إلى نص تشريعي، كونها مرتبطة بقرارات يصدرها رئيس الوزراء، أما المتعلقة بتشريع فستعمل وزارة العدل عليها تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.