كارلوس كيروش على مائدة تواصل رئيس خارجية النواب والسفيرة البرتغالية بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشار كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى التواصل الذي تم مع مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة لإجراء نقاش مبدئي حول مجمل العلاقات المصرية البرتغالية في سياق دور البلدين في المنطقة الأورومتوسطية وما يرتبط بالشواغل المشتركة في هذا الشأن.

ولفت كريم درويش، في بيان له، إلى أهمية دور القوة الناعمة والتي تشمل الرموز الوطنية البارزة في كافة المجالات ومنها الرياضية التي يعول عليها كجانب في التقريب بين الشعوب والتواصل الحضاري والثقافي في عالم يرنو للتعاون والتكامل والشراكة لتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.

وتابع رئيس خارجية النواب أن ما سبق ووفق اهتمامات اللجنة كان الباعث للتواصل مع سفيرة البرتغال بالقاهرة للإعراب عن تقدير اللجنة لدور كارلوس كيروش مع المنتخب الوطني لكرة القدم الذي قدم أداءً رائعًا اتسم بالجماعية والتفاني والعزيمة.

واختتم درويش أن سفيرة البرتغال بالقاهرة أعربت عن سعادتها للتواصل وما تم تناوله إزاء كيروش وتطلعها لترتيب لقاء باللجنة لتعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات.