"رايحة أجيب فطار".. لماذا تخلصت "نورا" من حياتها داخل غرفة أطفالها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بقرية شبرامنت دائرة مركز أبو النمرس.

وجه العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب، ضباط المباحث بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ، وفحص الجثمان في حضور مفتش الصحة لتحديد أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه في الوقت الذي فرضت فيه الشرطة كردونًا أمنيا بمحيط المنزل محل الواقعة في حضور فريق من النيابة العامة.

تبين بالفحص أن الجثة لسيدة تدعى "نورا" تبلغ من العمر 30 سنة، متزوجة ولديها 3 أطفال، تعاني من أزمة نفسية تعالج منها لدى طبيب مخ وأعصاب.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، توصلت إلى أن الثلاثينية تخلصت من حياتها شنقا، وأنها يوم الواقعة كان زوجها وأولادها في المنزل فأخبرتهم "رايحة أجيب فطار".

دلفت السيدة إلى غرفة أطفالها وأحضرت سلما لتصنع مشنقتها بإيشارب مثبت بجنش مروحة السقف ليكتشف زوجها الواقعة بالصدفة لدى دخوله ليخبر رجال المباحث بمناقشته "دخلت الأوضة لقيتها متعلقة وتحتها السلم".

جرى نقل الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.