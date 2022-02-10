العثور على جثة سيدة داخل منزلها بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس على جثة سيدة داخل منزلها بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بقرية شبرامنت دائرة مركز أبو النمرس.

وجه العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب، ضباط المباحث بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ، وفحص الجثمان في حضور مفتش الصحة لتحديد أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

بدورها، فرضت قوات الشرطة بقيادة العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، كردونًا أمنيا بمحيط المنزل محل الواقعة في حضور فريق من النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.