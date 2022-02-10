شكرا لقرائتكم خبر عن "دور الداخلية فى إنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".. ندوة بأكاديمية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان "دور وزارة الداخلية فى إنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة و الخبراء الأمنيين والمتخصصين، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

وتناولت الندوة عدد من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها (ملامح ومحددات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان- دور وزارة الداخلية فى إنفاذها والجهود التى تبذلها الوزارة فى تطوير الخدمات الجماهيرية- المبادرات الإجتماعية والإنسانية التى تنظمها- جهود الوزارة فى حماية الفئات الأولى بالرعاية- جهود الوزارة فى إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل- جهود الوزارة فى بناء وتعزيز قدرات رجال الشرطة لصون حقوق الإنسان).

وسبق انعقاد الندوة تنظيم ثلاث ورش عمل تحضيرية تناولت (جهود الدولة المصرية فى حماية الفئات الأولى بالرعاية- جهود وزارة الداخلية فى إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل- تطوير الخدمات الجماهيرية من منظور حقوق الإنسان) نوقش فيها عدد (51) ورقة علمية تقدم بها (33) من ضباط الوزارة و(18) مشارك من الأساتذة والخبراء والمتخصصين.