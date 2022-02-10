شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكشف سلامة شحنات برتقال مصرى تم إيقافها مؤخرا فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، لبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين.

خلال الإجتماع أكد "القصير" على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، وتوافق الرؤى بين القيادة السياسية بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأكد القصير، أن مصر تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع روسيا، وإزالة أي عقبات تعرقل هذا التعاون خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية، كما أكد على ضرورة وجود تواصل مستمر بين الجانبين للتعامل الفوري مع أي مشاكل طارئة، مشيرا إلى أهمية أن يقوم الجانب الروسي بإخطار الجانب المصري بالتشريعات الجديدة التي تتعلق بدخول السلع الزراعية المصرية إلى الأراضي الروسية، لافتا إلى أن مصر حريصة على سلامة منتجاتها من السلع الغذائية علي كل من المستويين المحلي والتصديري، وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات الفنية على صادرات مصر الزراعية .

كما كشف علي سلامة شحنات البرتقال المصري التي تم إيقافها مؤخرا في روسيا ومطابقاتها لكافة المعايير الفنية الدولية، بما في ذلك كافة القواعد الفنية الروسية.

وأكد وزير الزراعة للسفير الروسي على أهمية وجود نقاط تواصل سريعة ولجان فنية من الجانبين لحل المشاكل الفنية الطارئة ولمنع تكرارها مستقبلا.

من ناحيته، قال "بوريسينكو" إن مصر شريك هام واستراتيجي لروسيا ونسعى دائمة لتطوير وتعميق هذه الشراكة، وهناك تواصل مستمر مع الجهات الفنية الروسية، لإزالة أي عقبات أمام دخول السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الروسية.