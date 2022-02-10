شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: تعيين المستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية تفعيلا للمواطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بالتهنئة للمستشار بولس فهمي، بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

وأكد مفتى الجمهورية فى بيان له اليوم الخميس، أن تعيين المستشار بولس فهمى، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، يأتى تفعيلا وتطبيقا عمليا لدولة المواطنة والجمهورية الجديدة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح مفتى الجمهورية، أن الدولة المصرية نموذج رائع وتعطي دائما المثل في تحقيق المواطنة للجميع دون أى تفرقة على أساس دينى أو عرقى وأن المسلمين والمسيحيين أبناء الوطن الواحد نسيج واحد فى خدمة وطننا الغالى مصر .

وأشار إلى أن بناء أكبر مسجد بجوار أكبر كنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة رسالة واضحة للجميع بأن الجمهورية الجديدة تسع الجميع مسلمين ومسيحيين في نسيج وطنى واحد دون أى لون من التفرقة أو التمييز.