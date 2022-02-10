شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة رجب.. وتعفى مصابى كورونا من رسوم تعديل الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصر للطيران منذ قليل، فى بيان لها أسعار رحلات العمرة بعد استئنافها، حيث قالت فى بيان لها إنه فى إطار استعدادات الشركة الوطنية مصر للطيران للبدء في تشغيل رحلات موسم العمرة لهذا العام ١٤٤٣ هجرية / ٢٠٢٢ ميلادية صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين المصريين فقد تقرر أن تكون أسعار التذاكر مقاربة لأسعار تذاكر العمرة بالمواسم السابقة قبل توقف موسم العمرة وذلك تلبية لرغبات عملاء الشركة الوطنية في زيارة بيت الله الحرام.

وأوضح أبو العينين، أن أسعار تذاكر مصر للطيران لموسم عمرة (شهر رجب) تبدأ من ٥٢٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب والعودة بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة ، و٥٥٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة / جدة والعودة من المدينة المنورة / القاهرة ، و٧٣٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة/ المدينة المنورة، والعودة جدة / القاهرة.

وأضاف أبو العينين أنه تقرر أيضا من منطلق المسئولية المجتمعية للتعامل مع جائحة كورونا إعفاء المسافرين للعمرة هذا العام من رسوم تعديل التذاكر في حال وجود PCR إيجابي قبل السفر، هذا بجانب الضوابط الخاصة التي أعلنت عنها مصر للطيران فيما يتعلق بتعليمات الحجز وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين ورسوم التعديل والتي يمكن التعرف عليها من خلال التوجه إلى إدارة الحج والعمرة لمصر للطيران بأبراج أغاخان أوأقرب وكيل سياحى.