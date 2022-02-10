شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: دراسة مشروع قانون اعتبار التعدى على الزراعة "جريمة مُخلة بالشرف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون، كذلك معاقبة المقاول الذى يتولى بناء المبنى المخالف.