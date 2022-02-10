شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. منتخب مصر الثانى عربيا والرابع أفريقيا و34 عالميا بتصنيف فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا التصنيف الشهرى لشهر يناير للمنتخبات، واستطاع منتخب مصر القفز للمركز الـ34 عالميا، بعدما كان الفراعنة فى المركز الـ45، حيث جمع الفراعنة حسابيا 42 نقطة من المشاركة في بطولة الأمم التي احتل فيها المنتخب المركز الثاني خلف المنتخب السنغالي.

منتخب مصر قبل خوض منافسات أمم أفريقيا كان المركز 45 عالميا، و6 أفريقيا، برصيد 1451 نقطة، أما منتخب مصر بعد أمم أفريقيا ففى المركز 34 عالميا، والرابع أفريقيا برصيد 1493 نقطة، ورغم خسارة نهائي أفريقيا قفز الفراعنة 11 مركز عالميا و3 مراكز قاريا.

وجاء المنتخب البلجيكي في صدارة التصنيف وحصل على المركز الأول ثم منتخب البرازيل، وفي المركز الثالث جاء المنتخب الفرنسي ، واستطاع منتخب السنغال أن يحتل المركز الـ18 بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة ، وتصدر المنتخب المغربي ترتيب المنتخبات العربية محتلا المركز الـ24

وجاء الفراعنة في المركز الرابع أفريقيا والثانى على المستوى العربى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الأرصاد: استمرار تكاثر السحب على السواحل الشمالية وأمطار خفيفة على القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على القاهرة الكبرى.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج هناك ل 4 أمتار .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 00.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 بمحافظة الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.26% حيث بلغ عدد المتقدمين 193140 طالبا وطالبة.

واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90.14%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 67.86.%، إضافة إلى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح 79.53%.

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وعقب اعتماد النتيجة توجه محافظ الجيزة بالتهنئة لأبناء محافظة الجيزة مع تمنياته بدوام التفوق والنجاح لهم .

السبت 19 فبراير بدء تسجيل استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى 17 مارس

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بدء تسجيل استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022/2021، يوم السبت 19 فبراير الجارى، وحتى يوم الخميس 17 مارس، وإمكانية تسجيل الطلاب استمارات التقدم للامتحان إلكترونيا، على أن يقوم الطالب بعد انتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها

معلومات الوزراء: 61.6% يؤيدون إحلال السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عاماً

في إطار الدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو استطلاع آراء المواطنين بهدف قياس نبض الشارع المصري إزاء القضايا والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، قام المركز خلال النصف الثاني من شهر يناير 2022 بإجراء استطلاع للرأي على عيِّنة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر) حول آرائهم في مبادرة إحلال السيارات.

وأشار 61.6% من المبحوثين بالعينة إلى تأييدهم لإحلال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين ومر على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، فيما أبدى 3.2% تأييدهم لذلك مع بعض الاعتبارات والتي جاء على رأسها: أن تكون قيمة الاستبدال مناسبة، وأن يكون الإحلال اختياريًا وليس اجباريًا، كذلك أن يتم الإحلال فقط إذا كانت المركبة متهالكة أو حالتها غير جيدة، في حين عارض 11.2% هذا القرار، ولم يحدد نسبة 24% من المبحوثين رأيهم.

وفيما يتعلق بسؤال المبحوثين بالعيّنة عن رؤيتهم في تقنين أوضاع السيارات المتهالكة المتروكة بالشوارع؛ بحيث يتم رفعها وإبلاغ صاحبها خلال 48 ساعة عن سبب رفعها ومكان وجودها ليتسلمها، مع التأكيد على أنه في حالة عدم تسلمها خلال شهرين يعد متنازل عنها، أوضح غالبية المواطنين تأييدهم للقرار وذلك بنسبة 65.4%، فيما أوقف 1.6% تأييدهم على بعض الاعتبارات أهمها التأكد من إبلاغ ووصول الإخطارات لصاحب المركبة، والإحلال فقط في حال وجود أذى أو ضرر من المركبة، وعارض القرار 13.8% ولم يحدد 19.2% رأيهم.

قطع المياه 8 ساعات غدا بهضبة الأهرام ومساكن الضباط والشباب بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرا لحدوث تسريب مفاجئ بخط المياه قطر 1000 مم بطريق الفيوم، وما يستلزم من تنفيذ أعمال الإصلاح فان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة، حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق، وذلك لمنع التسريب.

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي ( هضبة الأهرام ومساكن الشباب ومساكن الضباط ) .

وأكدت المحافظة أن شركة مياه الشرب تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا .