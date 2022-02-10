شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الطلاب.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية للجيزة 2022 برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى 2021 / 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية ، ومن المقرر إعلان نتائج الطلاب عقب اعتمادها نهاية الأسبوع المقبل.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186068 طالبا وطالبة، حضر منهم 183066 طالبا وطالبة ونجح 133301 .

واعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86% ، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.7 %.

نتائج الطلاب بالإعدادية فى محافظة الجيزة نتائج الطلاب أضيف إليها اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.26% حيث بلغ عدد المتقدمين 193140 طالبا وطالبة. نتائج الطلاب بالإعدادية فى محافظة الجيزة واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90.14%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 67.86.%، إضافة إلى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح 79.53%.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.