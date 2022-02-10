شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.26% حيث بلغ عدد المتقدمين 193140 طالبا وطالبة. واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90.14%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 67.86.%، إضافة إلى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح 79.53%. وعقب اعتماد النتيجة توجه محافظ الجيزة بالتهنئة لأبناء محافظة الجيزة مع تمنياته بدوام التفوق والنجاح لهم .