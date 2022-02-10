شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتسهيل خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن إنشاء موقع إلكترونى لمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة تسهيلا فيدعمليات التسجيل للعلاج مع المرضى.

وقالت وزارة الصحة والسكان: من أجل التسهيل على المواطنين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة، تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، لتقديم خدمة طبية متكاملة ومجانية لهم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان من خلال منشور اليوم: يمكن التسجيل في المبادرة عن طريق الموقع الإلكتروني:

http://wlms.smcegy.com/