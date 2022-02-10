شكرا لقرائتكم خبر عن شباب قمة المناخ: أكثر من 50 ألف زائر توافدوا على جناحنا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مؤسسة "شباب بتحب مصر" لأول مرة في معرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الـ52، من خلال جناح «شباب قمة المناخ»، استعدادا لمشاركة المؤسسة في مؤتمر cop27 المقرر استضافته هذا العام في مصر بمدينة شرم الشيخ، كممثل للمجتمع المدني والممثل الوطني للتحالف الأفريقي للمناخ في مصر، وتوافد أكثر من 50 ألف زائر من رواد معرض الكتاب على جناح المؤسسة وشارك أكثر من 600 زائر منهم بالتقاط الصور التذكارية داخل الجناح من مجسمات التوعية البيئية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنها استقبلت في جناحها بمعرض الكتاب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ممثل منظمة الهجرة الدولية بمصر، السفير الهولندي بمصر، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، وقدم فريق المؤسسة للوزراء والسفراء والزائرين شرحا وافيا عن استعدادات المؤسسة للمشاركة في استقبال زوار المعرض وتعريفهم بالأهداف البيئية وكذلك الاستعداد لقمة المناخ.

واستكملت مؤسسة "شباب بتحب مصر" يومها الثاني في معرض الكتاب بحملات توعية عن التغيرات المناخية لزوار المعرض من خلال PRCOD يستخدم عبر الهاتف المحمول ويعرض للزائرين محتوى توعوي عن «التغيرات المناخية- طرق التطوع- النشرة البريدية للمناخ- الموقع الإخباري»، موضحة أن الجناح لا يستخدم المطبوعات الورقية حفاظا على البيئة ويعمل بنظام التحول الرقمي لتفعيل دور التكنولوجيا في التوعية بالمناخ.

كما استعرضت المؤسسة إنجازاتها في مجال حماية البيئة وبرامجها التوعوية منذ بدء عملها ومرورا بمشاركتها في قمة «جلاسكو» ووصولا لاستعدادها للمشاركة في مؤتمر COP27، وكان أبرز برامجها «رواد المناخ، مشروع شجرة النيل، مشروع الضفاف النظيفة، تدشين أول اتحاد مصري للتغيرات المناخية».

واستقبلت «مؤسسة شباب بتحب مصر» في جناحها بمعرض الكتاب العديد من الزوار الذين تقدموا بطلبات للتطوع والعمل في مجالات التوعية بالمناخ، ودعم أنشطة الشباب من أجل مؤتمر COP27، وشاركوا في هاشتاج #أنا أدعم كوب 27 خلال فترة المعرض.