شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تطلق أول معسكر للطلاب "قادرون باختلاف" بالجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى أول معسكر للطلاب ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف" في الجامعات المصرية داخل جامعة بورسعيد،وذلك لمدة يوم واحد،حيث تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وحضر فعاليات المعسكر الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.

وأقيم المعسكر بالمدينة الرياضية لجامعة بورسعيد تحت شعار" الإرادة والتحدي"، وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري، حيث شهد مشاركة ١٠٠ طالب وطالبة، بينهم ٣٠ طالبًا من الطلاب المتطوعين بالجامعة داخل وحدة التضامن الاجتماعي، و٧٠ طالبًا من ذوي الإعاقة البصرية والحركية.

وتضمنت فعاليات المعسكر تدريب ذوي الإعاقة علي الإسعافات الأولية، بالإضافة إلي بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، حيث يهدف إلي تحقيق الدمج ما بين الطلاب من ذوي الإعاقة وأقرانهم من الطلاب العاديين، وتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، حيث تم تنفيذه داخل 25 جامعة حكومية، بالإضافة إلي ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، وتهدف الوزارة منه تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعي المجتمعي لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين.