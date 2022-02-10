شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية لـ5 عمال مصريين فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي ببيروت ، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس " كورونا " لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي أن التقرير الذي تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أشار إلي ما تم تحقيقه من إنجازات خلال يناير 2022، حيث تم اعتماد 7 عقود عمل، وتسوية شكوى واحدة وديا، وإحالة شكوى إلي القضاء ، حيث تلقى المكتب شكوتين عماليتين تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب بـ 4 زيارة للجهات الحكومية المعنية، وزيارة ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد لقاء واجتماع مع الجالية المصرية، وبلغ عدد حالات للموافقة على نقل 8 كفالات إلى كفيل جديد ، والرد علي 111 استشارة عمالية مقدمة للمكتب.