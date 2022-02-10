شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار بولس فهمي لتوليه رئاسة المحكمة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة تقلده منصبه القضائي الرفيع كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.

وأعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن أمنياته للمستشار بولس فهمى دوام التوفيق والسداد في أداء المحكمة الدستورية العليا لرسالتها السامية التي تضطلع بها وفقًا لاختصاصها الدستوري كأحد أعرق المحاكم الدستورية في العالم بأسره.