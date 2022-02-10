مدبولي يوجه بإعداد قانون لمصادرة المباني المتعدية على الأرض الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف".

كما كلف رئيس الوزراء بفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.​