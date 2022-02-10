تصحر المانجو والغراب المنزلي.. "الأعلى للجامعات" يقر الخطط البحثية لجامعات إقليم القناة وسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية رؤساء الجامعات، على الخطط البحثية والبرامج التنفيذية المُقدمة من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا، والتي تستهدف خدمة قضايا التنمية والتحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات أثناء زيارته لجامعة كفرالشيخ في 14 ديسمبر الماضي.

وأكد الوزير على أهمية تنفيذ التوجيه الرئاسي الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعي وإتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المُبتكرة وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري والمشروعات التنموية في كافة المجالات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن الجامعات المصرية في إقليم القناة وسيناء (جامعات قناة السويس – بورسعيد – السويس – العريش)، قدمت مجموعة من الخطط البحثية ببرامج زمنية محددة للدراسات والبحوث التي تتعامل مع التحديات التي تواجه الإقليم الجغرافي، وشملت الخطط نقاطا بحثية متنوعة في شتى المجالات الصحية، والبيئية، والزراعية، والمجتمعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة قناة السويس قدمت خططا تنفيذية للحد من الآثار السلبية لانتشار الغراب المنزلي الهندي بمدينة الإسماعيلية، وكذلك خطة لطرح بدائل محلية لبعض مكونات الأعلاف السمكية، ودراسة مشكلات تصحر محصول المانجو، وزيادة المياه الجوفية بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن جامعة بورسعيد قدمت خطة لتحلية مياه البحر وتخزين الطاقة بالبحيرات الشمالية المصرية، إضافة لتحسين جودة الرعاية التمريضية والنتائج الإكلينيكية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل.

بينما قدمت جامعة السويس عددًا من الدراسات حول تقييم المخاطر الجيوبيئية الساحلية الطبيعية والبشرية المنشأ والمؤثرة على الحيز العمراني والزراعي بمحافظة السويس، وإعادة تدوير مخلفات صناعات الأسمنت، والحديد والصلب، وتكرير البترول، وسبل استخدامها في الصناعات الإنشائية والمدنية، وكذلك بحث إعادة تدوير مخلفات الأسماك، ودراسة الاستزراع السمكي، وبيئة وأعلاف الأسماك، وتحديد وتسويق المشروعات الصغيرة، وخطة لتأهيل الشباب لفكر العمل الحر وإنشاء وتشغيل حاضنة مشروعات الشباب بمحافظة السويس.

كما قدمت جامعة العريش خططا تنفيذية حول مشروعٍ تنمية الأمن الفكري لدى الطلاب بمحافظة شمال سيناء ومعالجة الماء باستخدام جزيئات النانو. ​