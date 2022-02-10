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ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري وذخائر ومخدرات بأسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مُسجل خطر بحوزته سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان قيام (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدري "الهيروين - الشابو " وزن1،600 .كيلو جرام– ميزان حساس – مبلغ مالي)

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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